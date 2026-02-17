CRAVITYが、3月18日に発売する日本3rdシングル「BLAST OUT」より、タイトル曲を本日24時にリリースすることを発表した。この楽曲は、日本オリジナル作品初のダーク系の楽曲となっており、誰の心にもある行き場のない強い感情を外に向かって「BLAST OUT」（＝爆発）させるパワーを感じる楽曲に仕上がっているとのこと。そして、MV（Short ver.）が2月18日18時より公開されることも決定。今回のMVは、エッジの効いた映像が持ち味で様