ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。フィギュア日本勢の金メダルは、２００６年トリノ五輪の荒川静香、２０１４年ソチ、１８年平昌五輪で２連覇の羽生結弦以来で、ペアでの優勝は日本史上初。快挙から一夜明けた１７日、日本スケート連盟が公式インスタグラムを更新。「おはようございますこれから取材に向