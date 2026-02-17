ツエーゲン金沢のパトリックが愛息のナショナルトレセン選出に歓喜J3ツエーゲン金沢のFWパトリックは自身のXを更新し、愛息フェリペくんの2026ナショナルトレセンU-15のメンバー入りに歓喜した。ファンからは「期待しかない」「将来の日本代表のエースに」と祝福のコメントが並んでいる。ガンバ大阪ジュニアユースに所属するオリベイラ・フェリペくんがナショナルトレセンのメンバー入りを受けて、父親のパトリックは「息子の