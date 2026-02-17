サンボマスターが、明日リリースする『Naked E.P.』に先駆けて、「とまどうほどに照らしてくれ」のMVを公開した。本楽曲は、2025年夏に「サッポロ生ビール黒ラベル」のCM「大人エレベーター」シリーズ第47弾の特別篇CM楽曲として起用されていた作品。公開されたMVでは、漫画家・小山ゆうじろうの全編描きおろしによる映像になっている。サンボマスターのメンバーが小山の作品をかねてから愛読しており、オファーしたことでこのコラ