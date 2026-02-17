シント＝トロイデンが首位に勝ち点2差の2位をキープベルギー1部STVVシント＝トロイデンは2月15日、リーグ第25節のズルテ・ワレヘム戦で3-2の勝利を収め、リーグ2位を堅持した。プラチナスポンサーを務めるにしたんクリニックの西村誠司社長が、チームの躍進について熱い言葉を寄せている。降雪の影響でキックオフが30分遅れた一戦。ピッチはうっすらと雪化粧のまま行われると、チームは前半で2失点した。だが、前半終了間際にP