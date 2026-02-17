福永活也弁護士（45）が、17日までに自身のYouTubeを更新。16日に、神戸拘置所で政治団体・NHKから国民を守る党の立花孝志被告（58 ）と接見し、立花被告の現状を明かした。 【写真】送検時に笑みを見せていた立花孝志被告 福永氏は、約2時間立花被告と面談。「すごく元気でした。勾留中なんですけれども、他の勾留されている、あるいは実刑で刑務所に入っているような状態に人と接触する機会があると思うんですけれど