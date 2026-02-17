西武の渡辺勇太朗投手（25）が17日、宮崎・南郷キャンプでブルペン入りし、修得中のスイーパーを交えて50球を投じた。平均値以上の曲がり幅だったといい「今日は合格点。自信を持って投げられるかなと思います」と手応えを口にした。スイーパーは昨季も投げていたが「1試合に数級程度」と持ち玉とは言い難かった。「多く使う球種ではなかったし、優先順位としては低かったですね。今日の感じで投げられたら優先順位は上げても