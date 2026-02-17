潜伏先の奄美大島で逮捕された違法スカウトグループ「ナチュラル」会長の男が、性風俗店に20代の女性を紹介したとして再逮捕されました。警視庁によりますと、木山こと小畑寛昭容疑者と、熊田こと坂口隆樹容疑者ら4人は、2023年、群馬県高崎市の性風俗店に20代の女性を紹介した疑いがもたれています。小畑容疑者は、全国最大規模の違法スカウトグループ「ナチュラル」の会長で公開手配された5日後に、潜伏先の鹿児島県奄美大島で警