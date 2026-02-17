将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局1日目が17日、和歌山市の「和歌山城ホール」で行われ、午後6時に永瀬が68手目を封じ、1日目が終了した。午後6時、永瀬が「封じます」と告げた。立会人の稲葉陽八段（37）から封じ手用紙を渡され、対局室を退室。6分後に戻り、封じ手を稲葉に手渡した。先手藤井、後手永