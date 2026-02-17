浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が18日、開幕する。17日は前検が行われた。黒川京介（27＝川口）は前節・山陽G1で優勝戦2着。満足感はなく、「勝ち切れなかった。もっと早くいい位置を取れなければいけない」と振り返った。浜松の新走路はすでに経験済みだが印象はどうか。「良くない感じ。前節のままでも駄目だし、今までの浜松での調整でも駄目。思い切ってでもいいのでガンガン調整する必要がある」。早