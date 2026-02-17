Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２宮田俊哉が１７日、都内で行われた、日本語吹き替え声優を務めたディズニー＆ピクサー映画「私がビーバーになる時」の「ビーバーズ結成イベント」（３月１３日公開）に主人公役の俳優・芳根京子、共演の小手伸也らと出席した。作品にちなみ「今までに体験した驚きのルール」という話題になると宮田は、グループ活動における、ローラースケートを着用したパフォーマンスを挙げて「右側通行っていうルールが