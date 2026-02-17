自民党本部で開かれた新人議員向けの研修会＝17日午後、東京・永田町自民党は17日、先の衆院選で大量に当選した新人議員向けの研修会を党本部で初めて開催した。かつて新人議員による不祥事や不用意な発言が批判を浴びたことへの反省を踏まえ、国会議員としての心構えやメディア対応、各種団体との関係構築の在り方など指導を徹底する。派閥の多くが解散した中、新人の動向次第で党内のパワーバランスが変化する可能性もある。