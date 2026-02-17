内閣府は１７日、半年ごとに世界経済の現状や見通しを示す報告書「世界経済の潮流」を発表した。米国のトランプ政権による高関税政策の影響を分析し、トランプ政権が主張していた貿易赤字の縮小や米国内の製造業への生産回帰といった成果は出ていないと指摘した。報告書によると、関税発動前の水準と比べて米国の関税収入は２０２５年２〜１２月の累計で約１７６０億ドル（約２７兆円）増えた。高関税政策に伴い米国の実効関税