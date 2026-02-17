高市早苗首相は3月中旬、シンガポールのウォン首相と東京都内で会談する調整に入った。今年が外交関係樹立60周年となることを踏まえ、ウォン氏を日本に招待する。シーレーン（海上交通路）の要衝にあるシンガポールと「自由で開かれたインド太平洋」の進化に向けた結束を確認し、成果文書の発出を準備している。複数の日本外交筋が17日、明らかにした。ウォン氏の来日は3月17〜19日を想定し、実現すれば首相就任後初めてとなる