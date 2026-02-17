3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇を目指す侍ジャパンが17日、宮崎事前合宿第2クールに入り、メイン球場のサンマリン宮崎内に設置されたリカバリールームが公開された。昨年から侍ジャパンのオフィシャルパートナーを務める「TENTIAL」が準備したもので、選手はベッドチェアを自由に利用でき、仮眠、瞑想（めいそう）、ストレッチなど一連のリカバリーが可能。それぞれのスタイルでコンディションを