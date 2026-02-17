中道改革連合の小川淳也代表と、立憲民主党の水岡俊一代表、公明党の竹谷とし子代表は17日会談し、18日に衆参両院で実施される総理大臣指名選挙で３党とも中道・小川代表の名前を書くことで大筋合意した。参議院の立憲民主党と公明党は、中道改革連合に合流するめどが立っていないが、総理大臣指名選挙では協力する。【映像】中道・小川新代表「生まれ変わらせ作りかえていきたい」会談後取材に応じた小川代表は「あすの首班指