敵ドローンを一網打尽にアメリカの防衛大手企業であるRTX傘下のレイセオンは2026年2月11日、アメリカ陸軍が実施した最新デモンストレーションにおいて、同社製の対無人機（C-UAS）装備「コヨーテBlock 3 ノンキネティック（NK）」が同時に飛来する複数の無人機を無力化する能力を実証したと発表しました。【こっちは“ぶつける方”です】キネティック型のコヨーテを画像で（画像）コヨーテBlock 3 NKは、目標に物理的に衝突し