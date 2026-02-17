楽天グループは、旅行予約サービス「楽天トラベル」の宿泊予約でポイントを利用すると、ポイント利用分の還元率を2倍にする。エントリーの上で予約し、利用した楽天ポイント100ポイントごとに1ポイントを付与する。エントリー・予約期間は2月13日午前10時から28日午前9時59分まで、旅行期間は2月13日から5月12日（チェックアウト）まで。