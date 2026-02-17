日本航空（JAL）は、「手荷物当日配送サービス」の予約システムへの不正アクセスに関する調査の結果、個人情報の漏洩はなかったことを明らかにした。外部からの不正アクセスはなく、システム保守運営の委託先社員が維持管理作業中に誤ってデータを消去し、その誤操作の発覚を恐れ、手荷物システムへのアクセス記録（ログ）からデータの誤消去に係る記録を削除・変更したことが原因だった。当初発表していた、最大28,000人の利用者