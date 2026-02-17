アスレティック・ビルバオは16日、FWニコ・ウィリアムズが鼠径部痛の治療のため、当面の間、チーム活動から離れることを発表した。15日のオビエド戦後、エルネスト・バルベルデ監督は「このままでは続けられない」と、この試合でメンバー外となったニコ・ウィリアムズの状態について言及した。かねてより鼠径部痛に悩まされてきたウィリアムズ家の弟は、クラブのメディカルスタッフとともに専門医に諮った上で、治療やリハビリ