エルゴジャパンは2月10日、「喫煙者の飲食店に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は2025年12月9日〜10日、20代以上の喫煙者男女602名を対象に、インターネットで実施した。喫煙できる飲食店に行く頻度喫煙できる飲食店に行く頻度について尋ねたところ、32.1%は「行ったことがない/覚えていない」と回答した。「よく行く」「たまに行く」は合わせて12.3%で、多くは喫煙可能な飲食店には足を運んでいないことがわかった。喫煙