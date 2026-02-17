MIRAIZA大阪城1F 大阪城本陣は3月6日〜8月31日、「名探偵コナン 大阪城本陣 SPECIAL SHOP」をオープンする。名探偵コナン大阪城本陣SPECIAL SHOP店内では、戦国衣装をまとったキャラクターや「ネオン中華飯店」をテーマにした描き下ろしビジュアルを展開する。アクリルスタンドや御朱印帳などの限定グッズのほか、かるたをモチーフにした新シリーズも登場する。アクリルスタンド(江戸川コナン・灰原哀・工藤新一・毛利蘭・安室透)