どさんこ投資スクールは2月9日、「40〜50代に聞いた投資で満足できる基準の境界線に関する実態調査」の結果を発表した。同調査は2025年12月24日〜25日、40〜50代の投資経験者と投資検討者1,011人を対象に、インターネットで実施した。投資をする理由投資をする理由を尋ねたところ、「自身の老後資金や将来の病気・介護などに備えるため」(70.7%)が最も多く、「資産を増やしたいため」(43.9%)、「銀行預金では増えにくいため」(30.3