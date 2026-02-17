ホテル東京ガーデンパレス(東京都文京区)は3月19日まで、第7回春の装飾大つるし飾り展〜約3000個の雛の飾り物〜「雪国越後三大つるし雛・山形県湊町酒田の傘福・宮城県大崎市のつるし飾り展」を、1Fロビーで開催している。つるし飾り展示会場には、2011年の東日本大震災の復興を祈願してディスプレイされた雪国三大つるし雛である新潟県の十日町「幸せを呼ぶつるし雛」、津南町「幸せを呼ぶつるし雛つるの恩返し」、湯沢町「幸