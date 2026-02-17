大阪の道頓堀で少年３人が男に刺され、うち１人が死亡した事件。少年の死因は刃物が心臓を貫通したことによる心停止だったとみられることが分かりました。大阪市住吉区の無職・岩崎龍我容疑者は２月１４日の深夜、道頓堀にあるビルで奈良県の会社員・鎌田隆之亮さん（１７）の胸などを刃物で複数回刺し、殺害した疑いがもたれています。その場にいたほかの少年２人も刺され、うち１人（１７）は意識不明の重体です。警察に