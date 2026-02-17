「ディープチャージ コラーゲン 白桃＆マンゴーゼリー」ファンケルは、2月17日から、「ディープチャージ コラーゲン 白桃＆マンゴーゼリー」（1箱10本入り）を通信販売および直営店舗で数量限定発売する。過去に限定発売し、消費者から好評を得た人気のフレーバーが今年も再登場する。機能性関与成分「コラーゲンペプチド」を配合し、「肌のうるおいと弾力を維持し、肌の健康に役立つ」機能が報告されている。消費者アンケート（（