ドラッグストアモリは2月上旬から、プライベートブランド「FRAGRANCE」シリーズの新商品「FRAGRANCE柔軟剤 月下美人の香り」（398円）を発売した。FRAGRANCE柔軟剤 月下美人の香り同商品は、1年に1度わずかな時間しか咲かない「幻の花」とされる月下美人の香りを日常で楽しめる柔軟剤。開発にあたっては、2024年6月から中村学園大学フード・マネジメント学科の学生と連携し、約1年半をかけて商品化を実現した。学生による企画提案