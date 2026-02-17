フジノネが運営するいちごスイーツ専門店「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」(静岡県熱海市)は2月20日〜24日、「静岡いちごの収穫祭」を初開催する。いちご盛り放題ソフトは、こぼれるまでいちごを盛り放題期間中は、さまざまな限定メニューを取りそろえる。人気のいちごみるくソフトに、客がストップと言うまで静岡いちごを盛り続ける「いちご盛り放題ソフト」(1,800円)は、カップからこぼれるまで、最大で20個程度のいちごを乗せ