「ソフトサラミ」「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー丸大食品は、「ソフトサラミ」を発売する。商品特長は、豚肉と牛肉を使用した深い味わいのソフトサラミとのこと。数種の香辛料を同社こだわりのブレンドで使用し、肉の旨みを引き出し、しっとりやわらかな食感に仕上げた。そのままオードブルやパンに合わせておいしく楽しめる。［小売価格］240円（税込）［発売日］2月下旬丸大食品＝https://www.ma