俳優の小手伸也が17日、東京・渋谷で行われたディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）のビーバーズ結成イベントに参加した。【写真】かわいいビーバーのイラストを持ちながら話す小手伸也&渡部篤郎主人公のメイベルがビーバーとなって飛び込んだ森で動物たちを率いるビーバーの王様・キング・ジョージ役を小手は担当。ダンディなヒゲ姿で登場した小手は「今までのディズニー＆ピクサー映画では