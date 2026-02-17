みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会は3月21日〜29日、横浜みなとみらい地区のさくら通りを中心に「みなとみらい21さくらフェスタ2026」を開催する。"さくら通り"過去の桜開花の様子同イベントはエリアの活性化や交流を目的とした春の恒例行事で、今回で15回目を迎える。会場のさくら通りは、JR桜木町駅からパシフィコ横浜まで約500メートル続く桜名所で、シーズン中は約100本のソメイヨシノが咲き誇る。イベント期間中は