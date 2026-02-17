小正嘉之助蒸溜所は、嘉之助蒸溜所のシングルカスク・プログラム「KANOSUKE OWNER’S CASK 2026」の抽選募集を、2月9日に開始した。申込期間は3月1日の23時59分まで。140年を超える焼酎造りの歴史KANOSUKEは、「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」を掲げ、原酒づくりから蒸留、熟成に至るまでを国内で一貫して行うジャパニーズウイスキー。140年を超える焼酎造りの歴史と、その蒸留技術を礎に、形状の異なる3基のポットスチルが生み出す