3月28日のライブをもって解散する人気アイドルグループ・#ババババンビの赤色担当・岸みゆが、16日発売の『週刊プレイボーイ』9&10号（集英社）のグラビアに登場。アザーカットと本人コメントが到着した。【別カット】破壊力抜群のダイナマイトボディを披露した岸みゆ■岸みゆ――週プレ出演おめでとうございます！【岸】ありがとうございます！アイドルグループ #ババババンビ 赤色担当の岸みゆです！実は今回びっくりした