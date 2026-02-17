WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、WakeRiseBOXINGFITNESS会長の和気慎吾氏（38）のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」に出演。キックからボクシング転向した那須川天心（27＝帝拳）に愛する厳しいコメントに関する本音を明かした。具志堅氏の天心に対する言葉は厳しい。プロ初黒星を喫した井上拓真（大橋）戦から再起を狙って世界2