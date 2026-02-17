「カ〜ンテレ、8チャン!」を全国へ――。カンテレの田中友梨奈アナウンサーが、18日に開催される「サウンドロゴカラオケAWARD」の決勝ステージに挑む。「聞いたことがない」と言われた悔しさを胸に、局の象徴ともいえるフレーズで全国区への挑戦だ。カンテレの田中友梨奈アナウンサーこの大会は、社員が自社の「企業サウンドロゴ(CMなどで流れる短いメロディー)」を歌唱し、JOYSOUNDのカラオケ機器による採点と審査員による総合的