あと数ヶ月・数日で年金を受け取る予定だった親が他界してしまった。年金を受給する権利（受給権）を持ちながら、実際に年金を受け取る前に亡くなると「受け取るはずだった年金はどうなるの？」と疑問に思う方もいるでしょう。年金受給前に亡くなるとその年金はどうなるのか、FPが解説します。 はじめに まず、年金の一般的な受給までの流れについて説明しておきたいと思います。老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取るた