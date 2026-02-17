「焼肉きんぐ」は2月25日から、「沖縄フェア」を全国で開催する。販売期間は2月25日〜4月下旬頃までの予定で、「きんぐコース(3,718円〜)」「プレミアムコース(4,818円〜)」で注文が可能だ。まだまだ寒い日が続くが、焼肉きんぐで沖縄気分を味わいたい。焼肉きんぐの「沖縄フェア」○焼肉きんぐ初となる「沖縄フェア」これまで「韓国フェア」や「北海道フェア」など様々なご当地フェアを実施してきた焼肉きんぐだが、2月25日から実