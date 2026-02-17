【モデルプレス＝2026/02/17】女優の長澤まさみ主演の映画「おーい、応為」（2025年10月17日公開）が、2月10日よりPrime Videoにて配信を開始。本記事では、作品の注目ポイントを紹介する。【写真】高橋海人「若い時の父親そっくり」髭ビジュアル◆長澤まさみ主演「おーい、応為」江戸時代、破天荒な天才絵師として知られる葛飾北斎（永瀬正敏）。その傍らには、「美人画は北斎をも凌ぐ」謳われたほどの画才を持つ娘であり弟子の葛