使用済みのオムツを資源として再生する取り組みが、北九州市で始まりました。ゴミ処理のコストや排出量の軽減につながると期待が寄せられています。■奥村三枝記者「介護施設などで回収された使用済みオムツは、こちらの装置で資源に変えられます。」2月9日から北九州市若松区で始まったのは「使用済み紙オムツ」を資源として再生する実証実験です。使われるのは、高さ1.9メートル、幅1.5メートルの「ジョイクルボック