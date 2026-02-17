今回、Ray WEB編集部は変わってしまった女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公にはナナという、仲のいい幼馴染がいます。大学に進学してから、ナナの言動に違和感を覚え始め……？ある日遊ぶ約束をしたのにも関わらず、時間を過ぎても待ちあわせ場所に現れないナナ。主人公は「今どこ？」と連絡をしますが、返信を見て驚いています。一体彼女から、どんな内容が送られてきたのでしょう！？原案：Ray WEB編集