卒業ウェディング披露式おかやま山陽高校浅口市鴨方町六条院中 美容などを3年間学んだ岡山県浅口市の高校生が17日、卒業イベントでウェディングに合わせたメイクやヘアセットなどを披露しました。 浅口市のおかやま山陽高校で開かれた「卒業ウェディング披露式」。ランウェイを華やかに歩いたのは普通科ビューティコースの3年生、38人です。 3年間、メイクやヘアセット、フラワーアレンジメ