歌手のアンジェラ・アキ（48）が、音楽番組に出演した際の最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】「少し痩せた気がします」アンジェラ・アキの最新ショットこれまでもSNSで、正座する息子の写真や仲むつまじい親子ショットなど、日常の様子を発信してきたアンジェラ。2023年11月にはInstagramを開設し、ミュージカル音楽作家を目指して渡米してから10年が経過したタイミングで、日本で再始動することを発表していた