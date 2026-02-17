卵1パックあたりの価格が過去最高値に並びました。【映像】店頭に卵が並ぶ様子農林水産省の食品価格動向調査によりますと、2月9日から10日の卵の平均販売価格（サイズ混合・10個入り）は前の月と比べて2円高い308円でした。平年より2割以上高く、去年12月に記録した過去最高値に並びました。全国各地で鳥インフルエンザの感染が相次いでいて、供給力が回復しなければ今後も価格が高止まりする可能性があります。食品価格動向