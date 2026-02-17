特別国会の開幕が18日に迫り、自民党本部では66人の“新人議員”に対して研修が行われた。衆院議員としては“新人”となる丸川珠代議員（55）は衆院議員会館へ引っ越し、感銘を受けていた。“高市チルドレン”に新人研修を開催17日、笑顔ほころぶ高市首相の隣にいたのは、茨城から来たピンクの着物姿の「桃むすめ」たち。桃むすめ：こちらが花束にになります。高市首相：どうもありがとう。先日も右手の治療を行っていた高市首相は