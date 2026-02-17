石川県と化学メーカーDICは17日、発がん性が懸念される有機フッ素化合物（PFAS）を巡り、同社北陸工場（石川県白山市）の敷地内の地下水から、国の指針値の約2千倍に当たるPFASの代表物質PFOAとPFOSが検出されたと発表した。同社は1〜2月、自主的な調査を実施。PFOSとPFOAの合計値が、国の指針値で1リットル当たり50ナノグラム（ナノは10億分の1）のところ1670ナノグラム〜9万9600ナノグラムが検出されたという。現時点で健康