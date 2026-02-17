衆院選で大敗した、れいわ新選組が１６日に「新体制」を発表。療養中の山本太郎氏が引き続き代表に就き、共同代表は続投となる大石晃子氏と、新たに奥田芙美代氏が務める。選挙前８議席が壊滅。大勝した自民党の比例名簿が１４人足りなくなる異例事態で、他党に議席を割り振られた「おこぼれ枠」で比例１議席を得たのみ。自身も落選した大石氏はＸに、「いざ地獄の釜に突入ｔｏｂｅｃｏｎｔｉｎｕｅｄ」と投稿。一方