コントも漫才も操り、“次世代ブレーク候補”にもあげられていたお笑いコンビ「20世紀」が、3月末をもって解散する。しげ（32）木本悠斗（32）が17日、それぞれSNSを更新し、発表した。コンビは大阪・よしもと漫才劇場に所属し、25年は初の全国ツアーを開催、M−1グランプリでは準決勝まで進出した。コントも漫才もでき、ブレークが期待されるコンビとして、ファンの間では知られていた。所属の吉本興業は「よしもと漫才劇場所属の