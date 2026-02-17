東京映画会（東京スポーツなど在京スポーツ紙７紙の映画担当記者で構成）が選ぶ「第６８回ブルーリボン賞」授賞式が１７日、東京・千代田区のイイノホールで開催。「宝島」に出演した妻夫木聡（４５）が、主演男優賞を受賞した。妻夫木は２０１０年度の「悪人」に続く、２度目の受賞。本作では、戦後の米国統治下で混沌とした沖縄を背景に、自由を求めて駆け抜けた若者を演じ、自らも宣伝アンバサダーとして全国を駆け回った。