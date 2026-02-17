昨年11月から続いてきたberry meetの全国ツアー『berry meet ONE-MAN TOUR 2025-2026 「白昼夢、結んだ言葉は花束に」 』。ツアーファイナルの舞台は、LINE CUBE SHIBUYA。1月22日に行われた同公演は、バンドにとって初のホールワンマンとなった。「たくさん会いたい」という想いを込めたバンド名を掲げながら、長い旅を続け、一人、また一人、おとなりさん（berry meetのファンの総称）を増やしてきた3人にとって、この日のライブ