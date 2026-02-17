【モデルプレス＝2026/02/17】女優の広瀬すずが「第68回ブルーリボン賞」主演女優賞を受賞し、2月17日に都内で行われた授賞式に登壇した。【写真】妻夫木聡・広瀬すずら、豪華受賞者がドレスアップで集結◆広瀬すず、受賞に喜び広瀬の受賞時に、前年度の主演賞受賞者で司会を務めた河合優実は「本当に濃密な作品でたくさん姿を拝見して、素晴らしいご活躍でした」と祝福。オールブラックの衣装で登場した広瀬は「このような素敵な